Айтен Мамедова: В Азербайджане родители смогут контролировать активность детей в соцсетях

Законопроект о социальных сетях в Азербайджане включает не только ограничения и обязанности, но и эффективные методы регулирования и контроля.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления Министерства юстиции Айтен Мамедова в ходе общественного обсуждения законопроекта о внесении изменений в КоАП, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".

По ее словам, с помощью этих инструментов родители смогут контролировать время, которое дети проводят в соцсетях, а также вероятный контент и рекламу.

"Такой подход предотвращает нанесение вреда психологическому и физиологическому развитию детей на раннем этапе и обеспечивает их адаптацию в реальной социокультурной среде", - добавила Мамедова.