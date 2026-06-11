Соцсети, дети и новые правила: как изменится жизнь подростков в Интернете?

В Азербайджане готовятся ввести новые правила доступа несовершеннолетних к социальным сетям.

Законодательная инициатива, находящаяся на стадии обсуждения, предусматривает установление минимального возраста для самостоятельного создания аккаунтов на цифровых платформах на уровне 16 лет. В случае принятия поправок регистрация пользователей младше этого возраста станет невозможной, а подростки от 16 до 18 лет смогут пользоваться социальными сетями только при наличии согласия родителей или законных представителей.

Стоит отметить, что предлагаемые изменения отражают тенденцию, которая в последние годы наблюдается во многих странах мира. Государства всё чаще рассматривают социальные сети не только как пространство для общения и получения информации, но и как потенциальный источник рисков для психического здоровья и безопасности детей. На этом фоне вопросы возрастного контроля, регулирования алгоритмов и ограничения доступа несовершеннолетних к отдельным функциям социальных платформ становятся предметом активных общественных и политических дискуссий.

Согласно обсуждаемому законопроекту, социальные сети и цифровые платформы будут обязаны внедрить механизмы проверки возраста пользователей. Для подтверждения личности предполагается использование таких инструментов, как банковская карта, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После вступления закона в силу аккаунты пользователей младше 16 лет могут быть заблокированы или удалены в случае отсутствия подтверждения возраста.

Особое внимание уделяется подросткам в возрасте от 16 до 18 лет. Для этой категории пользователей предусматривается дополнительный уровень контроля со стороны родителей. Законопроект предполагает создание механизмов, которые позволят законным представителям получать доступ к информации о времени пребывания ребёнка в социальных сетях, характере отображаемой рекламы и типах потребляемого контента.

Кроме того, предполагается, что родители смогут устанавливать ограничения и контролировать цифровую активность несовершеннолетних пользователей.

Одним из наиболее обсуждаемых пунктов инициативы является регулирование алгоритмов, способных формировать зависимость от цифровых платформ. В частности, речь идёт о таких широко распространённых механизмах, как бесконечная прокрутка ленты публикаций и автоматическое воспроизведение видеороликов. Эти функции стали неотъемлемой частью большинства современных социальных сетей и видеосервисов, поскольку позволяют удерживать внимание пользователя максимально долго.

Специалисты в области цифровой психологии и медиакоммуникаций отмечают, что подобные технологии особенно сильно воздействуют на детей и подростков. Короткие видеоролики, непрерывно предлагаемые алгоритмами платформ, способны формировать привычку к постоянному потреблению быстро сменяющейся информации. В то же время, использование подобных форматов может негативно отражаться на способности концентрировать внимание, затруднять восприятие сложных текстов и снижать уровень запоминания информации.

Помимо ограничений для пользователей, законопроект предусматривает новые обязанности для самих цифровых платформ. Компании должны будут отказаться от коммерческого использования персональных данных несовершеннолетних пользователей, а также обеспечивать прозрачность работы своих сервисов и предоставлять государственным органам необходимую отчётность. Ко всему этому, платформы должны будут либо зарегистрировать официальное представительство на территории Азербайджана, либо пройти предусмотренную законодательством процедуру регистрации.

За нарушение установленных требований предусматриваются серьёзные санкции. Согласно проекту закона, размер штрафов может достигать 50 тысяч манатов. Помимо финансовых взысканий, к платформам могут применяться дополнительные меры воздействия, включая ограничения на размещение рекламы и существенное сокращение интернет-трафика, вплоть до 90 процентов.

Ожидается, что в случае окончательного утверждения закона его положения вступят в силу через двенадцать месяцев после официальной публикации, а аккаунты подростков будут блокироваться.

Если ещё несколько лет назад основное внимание уделялось преимуществам социальных сетей как инструмента коммуникации и самовыражения, то сегодня всё больше исследований фиксируют возможные негативные последствия их бесконтрольного использования несовершеннолетними.

И важным будет подметить, что в последние годы международное научное сообщество всё чаще поднимает вопрос о влиянии социальных платформ на психологическое состояние детей и подростков.

Не менее серьёзной проблемой остаётся и кибербуллинг. По оценкам международных организаций, миллионы несовершеннолетних пользователей регулярно сталкиваются с травлей, оскорблениями и психологическим давлением в интернете. Дополнительные риски связаны с распространением опасных мошеннических схем, манипулятивного контента и попыток вовлечения детей в противоправную деятельность.

На этом фоне многие государства начали пересматривать подходы к регулированию социальных сетей. Одним из наиболее известных примеров стала Австралия, где власти приняли решение о введении запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Закон предусматривает обязанность платформ предпринимать меры по проверке возраста пользователей. В случае несоблюдения требований компаниям грозят многомиллионные штрафы.

Схожие инициативы обсуждаются и в ряде европейских стран. Во Франции были введены нормы, предусматривающие обязательное согласие родителей на регистрацию пользователей младше определённого возраста. В Великобритании действует комплекс требований к цифровым платформам, направленных на повышение уровня защиты несовершеннолетних пользователей и ограничение доступа к потенциально опасному контенту.

В США вопрос регулирования социальных сетей также находится в центре общественных дискуссий. В ряде штатов рассматриваются или уже приняты меры, предусматривающие обязательное подтверждение возраста, ограничения на использование платформ в ночное время и усиление родительского контроля.

Государства всё чаще возлагают ответственность за безопасность несовершеннолетних пользователей не только на семьи и образовательные учреждения, но и на владельцев цифровых платформ.

В Азербайджане же, согласно результатам исследования, проведённого Центром социальных исследований, 87,3 процента респондентов положительно оценивают инициативу о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Против данной идеи высказались 11,1 процента опрошенных, ещё 1,6 процента не смогли определиться со своей позицией.

Особенно высокий уровень поддержки зафиксирован среди родителей школьников. Среди воспитывающих детей школьного возраста, инициативу одобряют 90,5 процента участников исследования.

Лишь 0,5 процента респондентов считают их исключительно полезными. Более половины участников исследования - 56,5 процента - уверены, что влияние социальных платформ носит преимущественно негативный характер. При этом 42,2 процента опрошенных придерживаются более сбалансированной позиции, признавая наличие как преимуществ, так и рисков.

Отдельного внимания заслуживают данные о родительском контроле. Согласно результатам исследования, 43 процента родителей признают, что не способны в полной мере контролировать использование социальных сетей своими детьми. Именно этот показатель многие называют одним из ключевых аргументов в пользу разработки новых механизмов регулирования.

При этом, стоит подчёркнуть, что законодательные ограничения сами по себе не способны полностью решить проблему цифровой безопасности детей. В первую очередь, эффективность новых правил будет напрямую зависеть от уровня цифровой грамотности населения, готовности родителей участвовать в контроле интернет-активности детей и качества образовательных программ в области медиаграмотности.

Защита несовершеннолетних в цифровой среде должна строиться на взаимодействии государства, образовательных учреждений, семей и самих технологических компаний. Только сочетание законодательных мер, просветительской работы и ответственного поведения участников цифрового пространства способно обеспечить баланс между свободой доступа к информации и безопасностью детей.

На фоне общемирового ужесточения регулирования социальных платформ обсуждаемая в Азербайджане инициатива становится частью более широкого международного процесса. Так или иначе, всё больше государств приходят к выводу, что социальные сети требуют усиленных механизмов защиты несовершеннолетних, которые уже давно существуют в сферах образования, здравоохранения и общественной безопасности. Именно поэтому вопросы возраста пользователей, родительского контроля, а также ответственности интернет-платформ, постепенно превращаются в один из ключевых элементов современного мира.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Физическое и духовное развитие детей и молодежи»