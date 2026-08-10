МИД Болгарии указал послу Украины на недопустимость инцидентов с дронами

Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова провела встречу с послом Украины Олесей Илашчук в связи с проникновением используемого ВСУ беспилотника в болгарское воздушное пространство в районе Кардама, выразила «серьезную озабоченность» инцидентом.

Об этом сообщает болгарское внешнеполитическое ведомство.

«В ходе беседы министр Петрова выразила серьезную озабоченность болгарской стороны и подчеркнула, что любое несанкционированное проникновение в болгарское воздушное пространство недопустимо. Болгарская сторона потребовала от Украины предоставить всю имеющуюся информацию, которая могла бы способствовать полному выяснению обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

Глава болгарского МИД также указала, что Болгарии необходимо принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем, подчеркнув необходимость прямых и эффективных каналов связи между компетентными органами двух стран.

8 августа на территории Болгарии близ границы с Румынией взорвался БПЛА, предварительно идентифицированный как дрон-приманка «Майя», который используется ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.

В связи с происшествием в стране были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.

Источник: ТАСС