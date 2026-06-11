В Баку локализован пожар в ресторане - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший в ресторане по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Эльшада Гулиева, был локализован в короткие сроки, не распространившись на большую площадь.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что операция по полной ликвидации возгорания продолжается.

11:50

В Баку горит объект.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Было отмечено, что на горячую линию «112» поступила информация о пожаре на объекте, расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Эльшада Гулиева.

В связи с полученным сообщением на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация.