Азербайджан отправил в Армению около 1 тыс. тонн дизеля - ОБНОВЛЕНО

Сегодня 17 вагонов с 984 тоннами дизельного топлива отправлены со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк-Кясик.

Как сообщает Report, груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Ранее из Азербайджана в Армению было экспортировано более 12 тыс. тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95. Экспорт топлива в эту страну начался 18 декабря 2025 года с поставки 1 220 тонн бензина АИ-95.

После решения президента Ильхама Алиева от октября 2025 года об отмене ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, перевозки в этом направлении продолжаются.

14:30

Из Азербайджана в Армению будет отправлена очередная партия нефтепродуктов.

Как сообщает Report, речь идет о 984 тоннах дизельного топлива, которые будут доставлены в составе 17 железнодорожных цистерн.

Отправка груза запланирована на сегодня, 16:00, со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Беюк-Кесик.