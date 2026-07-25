1000 мигрантов прибыли в Британию за первую неделю премьерства Бернэма

Порядка 1 000 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш за первую неделю пребывания Эндрю Бернэма на посту премьер-министра.

Соответствующие данные предоставило Министерство внутренних дел (МВД) страны.

По информации ведомства, только в минувший четверг Ла-Манш незаконно пересекли 366 человек. При этом 165 из них были обнаружены и погружены на одну лодку.

Также, по предварительным данным, в первую половину дня пятницы, 24 июля, в Великобританию переправились еще не менее 200 человек.

Отмечается, что с начала 2026 года в Великобританию через Ла-Манш незаконно проникли уже более 13 500 нелегальных мигрантов.

Напомним, что Эндрю Бернэм официально стал новым премьер-министром Великобритании 20 июля. На этом посту он сменил Кира Стармера, ушедшего в отставку.

Источник: GB News