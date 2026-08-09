18-летняя Нармин Джафарова вышла в финал молодежного Евро

Представительница сборной Азербайджана по стрельбе Нармин Джафарова успешно преодолела квалификационный этап на чемпионате Европы U-23.

18-летняя спортсменка пробилась в финал соревнований в дисциплине «трап» и поборется за медали континентального первенства.

Джафарова считается одной из самых перспективных представительниц стендовой стрельбы страны. На III Играх стран СНГ в Азербайджане она завоевала серебряную медаль, а также представляла республику на чемпионате мира в Афинах и этапе Кубка мира ISSF в Алматы. На данный момент спортсменка занимает 96-е место в мировом рейтинге ISSF среди женщин в трапе.

Источник: İdman.Biz