Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства – члены ЕАЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.

"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", - говорится в сообщении.

Обнаружения карантинных объектов продолжаются. В июне было выявлено 3 случая заражения капровым жуком, поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.

"Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС", - отмечается в релизе.

15 мая Россельхознадзор заявил о намерении провести инспекцию ряда армянских предприятий, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. 22 мая было заявлено об ограничении на ввоз цветов. По итогам проверок, проведенных совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, для двух предприятий ограничения были сняты, для остальных подводятся итоги проверок.

30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов – вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов – и винограда из Армении. С 3 июня введены временные ограничения на ввоз из Армении семечковых плодов (яблок и груш), баклажанов, картофеля и сухофруктов.

На Россию приходится более 90% экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении.

Источник: Sputnik Армения