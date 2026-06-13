Министр: На освобождённых территориях «Последний звонок» проводится в 25 школах

На освобождённых территориях «Последний звонок» проводится в 25 учебных заведениях.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам в Гяндже министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в этом году школы на освобождённых территориях оканчивает 171 выпускник.

По его словам, в рамках программы «Великое возвращение» в последующие годы планируется увеличить количество образовательных учреждений и число учащихся в этих районах.