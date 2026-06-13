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Орбан: партия ФИДЕС вновь будет бороться за власть

First News Media16:28 - Сегодня
Орбан: партия ФИДЕС вновь будет бороться за власть

Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", потерпевшая поражение на парламентских выборах 12 апреля и перешедшая в оппозицию, вновь будет бороться за власть в Венгрии. 

Об этом заявил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на съезде ФИДЕС в будапештском конгресс-центре.

"Я никогда не сдамся", - сказал он в начале своей речи, заверив, что готов остаться на посту председателя партии и осуществить к осени ее коренную перестройку "от подвала до чердака". По его мнению, для этого потребуется обновление программы и изменение структуры ФИДЕС, которая должна приблизиться к избирателям, в том числе молодежи, не терять связь с людьми, стать более дружелюбной и активнее действовать в регионах.

Партия, находившаяся у власти последние 16 лет, превратилась "в военизированную организацию" и лишилась авторитета в обществе, посетовал Орбан. Теперь, считает он, ФИДЕС должна "сменить смирительную рубашку на рабочую одежду" и демонстрировать приверженность "общим ценностям, а не военным доблестям". Руководство партии станет более коллективным, и в нем будут представлены все области страны.

Орбан взял на себя главную ответственность за поражение на выборах, признав, что "виновен в стратегических ошибках". Анализируя причины провала ФИДЕС, он назвал в их числе непопулярность программы и лидеров партии среди молодежи, неспособность достойно ответить на обвинения со стороны оппонентов, а также не всегда удачные действия своего правительства, которое не смогло найти ответы на вызовы в сложных условиях экономического спада в Европе и военного конфликта на Украине. Отдельным негативным фактором он считает вмешательство извне, в том числе со стороны руководства ЕС и Украины.

Говоря о новом правительстве во главе с Петером Мадьяром, Орбан утверждал, что оно "постепенно выстраивает оскорбительные отношения со всей страной", а сама страна "движется к экономическому и политическому хаосу". По его мнению, избиратели не будут долго терпеть "постоянные злоупотребления" нынешних властей и "эксперименты либеральных политиков" в области экономики. "Если так будет продолжаться и дальше, то осень станет временем сопротивления, большого национального движения патриотов. К тому времени, когда опадут листья, обновленный ФИДЕС должен быть готов", - заявил экс-премьер.

На выборах его партия потерпела разгромное поражение, получив вместе со своими младшими союзниками - христианскими демократами - лишь 52 места в парламенте из 199. Их главному сопернику - партии "Тиса" - достались более двух третей депутатских мандатов. Орбан, возглавлявший список ФИДЕС на выборах, отказался от парламентского кресла, но выразил готовность остаться лидером своей партии. Съезд планирует переизбрать его на этом посту еще на один год. 


Источник: ТАСС

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