Министр образования принял участие в последнем звонке единственной выпускницы Кяльбаджара - ФОТО

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в мероприятии "Последний звонок", состоявшемся в средней общеобразовательной школе № 1 имени Б. Джафарова Кяльбаджарского района.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, министр поздравил единственную и первую выпускницу школы, Нязрин Атакишиеву, с окончанием школы и пожелал ей успехов в дальнейшей учебе.

В ходе мероприятия было рассказано о работе по восстановлению системы образования на освобожденных от оккупации территориях, а также о формировании новой образовательной среды в Кяльбаджарский район.

Мероприятие завершилось интересной праздничной программой "Последний звонок", подготовленной учащимися школы.