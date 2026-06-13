 Флора Керимова госпитализирована, её лечение находится под контролем Мехрибан Алиевой - ФОТО | 1news.az | Новости
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Флора Керимова госпитализирована, её лечение находится под контролем Мехрибан Алиевой - ФОТО

First News Media20:45 - Сегодня
Флора Керимова госпитализирована, её лечение находится под контролем Мехрибан Алиевой - ФОТО

Народная артистка Азербайджана Флора Керимова была госпитализирована из-за проблем со здоровьем.

По данным АПА, процесс лечения артистки взят под контроль президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Кроме того, помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов навестил народную артистку. Он встретился с врачами и подробно ознакомился с ходом лечения.

По словам близких артистки, состояние Флоры Керимовой в настоящее время стабильное, она находится под наблюдением врачей, а для восстановления её здоровья принимаются все необходимые медицинские меры.

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