Приехали на свадьбу из Москвы - утонули в Бузовна - ВИДЕО

Трагический инцидент произошел на побережье моря в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Двое молодых людей, приехавших из Москвы для участия в свадьбе родственников, утонули во время купания в не предназначенном для этого месте, сообщил блогер Салех Насиров.

По словам очевидцев, группа из четырех человек - две сестры и их двоюродные братья - отправилась на отдых к морю. Купание происходило на скалистом участке побережья, несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасном рельефе дна и наличии сильных подводных ям.

В какой-то момент отдыхающие начали тонуть. Находившимся поблизости людям удалось спасти одну из девушек.

Ей потребовалась экстренная первая помощь прямо на берегу. Однако спасти двоих братьев - 11 и 22 лет - не удалось.

По словам Салеха Насирова, тела утонувших братьев пока не обнаружены.