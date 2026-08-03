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Общество

В Азербайджане стартовал выбор специальностей в колледжи

Фаига Мамедова09:54 - Сегодня
В Азербайджане стартовал выбор специальностей в колледжи

Выбор специальностей для поступления в средние специальное учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования будет проводиться в режиме онлайн с 3 по 9 августа (до 23:59).

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

На этапе выбора специальности абитуриенты должны выбрать специальности, на которые хотят поступить, внести их коды в «Электронное заявление абитуриента о выборе специальности» и подтвердить его.

К выбору специальности допускаются абитуриенты, набравшие на приемных экзаменах не менее 50 баллов в сумме, не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языку и не менее 10 баллов по математике.

К конкурсу по специальностям, требующим особых способностей, допускаются абитуриенты, набравшие в сумме не менее 50 баллов (ограничения по баллам за отдельные предметы не применяются) и получившие зачет на экзаменах по выявлению способностей, проводимых соответствующей комиссией.

Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей в различных учебных заведениях как на бесплатной (за счет государства), так и на платной основе. Последовательность кодов специальностей абитуриент определяет самостоятельно. При проведении конкурса зачисление осуществляется в рамках плана приема с учетом последовательности выбранных абитуриентом специальностей, и абитуриент зачисляется на первую из специальностей, по которой проходит по конкурсу.

Специальности, плановые места и другая необходимая информация о приеме в средние специальные учебные заведения на базе общего образования на 2026/2027 учебный год опубликованы в 3-м номере журнала «Абитуриент».

Отмечается, что для приема студентов в средние специальные учебные заведения в 2026 году выделено 6210 плановых мест. В прошлом году аналогичный показатель составлял 8144 места. В этом году к выбору специальности допущены 24 545 абитуриентов, прошедших регистрацию и выполнивших условия конкурса. В прошлом году право на участие в конкурсе имели 24 059 человек. Доводим до внимания абитуриентов, что, как и в прошлом году, абитуриентам, выполнившим условия конкурса, но не зарегистрировавшимся во время приема заявлений, разрешается пройти регистрацию и принять участие в выборочном этапе с 3 по 9 августа. В связи с этим ожидается, что количество абитуриентов, участвующих в выборе специальности, еще больше увеличится.

Абитуриенты также могут обратиться по вопросам выбора специальности в «Консультационные центры для абитуриентов» ГЭЦ. Участникам конкурса оказывается бесплатная помощь в консультационных центрах, расположенных в Западно-Каспийском университете, Университете «Азербайджан», Бакинском бизнес-университете, Университете «Одлар Юрду», Азербайджанском архитектурно-строительном университете, Азербайджанском техническом университете, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском государственном аграрном университете, Сумгайытском государственном университете, а также в региональных отделениях ГЭЦ.

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