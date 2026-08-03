В Тертере задержали мужчину, у которого изъяли опий и марихуану

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан Ильяс Амиров.

Как сообщили в МВД, у задержанного было обнаружено и изъято 4 килограмма опия и 1 килограмм марихуаны, передает 1news.az.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении И. Амирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.