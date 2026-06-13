Авиарейс в Нахчыван задержан из-за погодных условий

Самолет авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları (AZAL), выполнявший рейс J2-295 по маршруту Баку–Нахчыван, из-за грозы был вынужден вернуться в Баку.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе AZAL.

Отмечается, что самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:09.

"Для информации сообщаем, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые в последние дни в Нахчыване, затрудняют выполнение рейсов по маршруту Баку–Нахчыван–Баку в соответствии с расписанием, вызывая изменения в графике полетов. Из-за географического положения и горного рельефа Нахчывана такие факторы, как ветер, ограниченная видимость и быстро меняющиеся метеоусловия, в некоторых случаях напрямую влияют на авиационные операции. По этой причине для обеспечения безопасного выполнения полетов принимаются оперативные решения в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении ведомства.