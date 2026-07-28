 В Баку сломавшаяся ветка дерева упала на женщину - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку сломавшаяся ветка дерева упала на женщину - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:53 - Сегодня
В Баку сломавшаяся ветка дерева упала на женщину - ВИДЕО

В Баку из-за сильного ветра, начавшегося 27 июля, к утро 28 июля было повалено 48 деревьев и сломано 63 ветки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, вчера одна из сломавшихся веток упала на женщину, шедшую по улице.

Напомним, согласно вчерашнему сообщению Министерства здравоохранения, пострадавшая под упавшей из-за сильного ветра веткой была госпитализирована в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии министерства. В результате проведенного обследования пациенту диагностировали внутрисуставной перелом дистального конца правой лучевой кости. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, перелом зафиксировали гипсовой лонгетой.

Ввиду того, что состояние пациента оценивалось как удовлетворительное, его отпустили домой на амбулаторное лечение с соответствующими рекомендациями по лечению в домашних условиях и медицинскому наблюдению.

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