США поддержали решение Чада о выходе из МУС
Соединенные Штаты поддерживают решение правительства Чада о выходе из Международного уголовного суда (МУС) и считают его шагом на пути к укреплению суверенитета республики.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
"США приветствуют решение Чада о выходе из Международного уголовного суда и о его присоединении к растущему числу стран, которые восстанавливают свой суверенитет, отвергая эту ущербную организацию", - отмечается в тексте заявления.
Ведомство подчеркнуло, что США продолжат вести глобальную кампанию по борьбе с МУС. Госдепартамент также призвал все другие государства, остающиеся участниками организации, покинуть ее.
В понедельник МИД Чада объявил о выходе страны из Международного уголовного суда. Внешнеполитическое ведомство республики обосновало это решение предвзятостью организации.
13 июля Госдепартамент сообщил, что США запускают масштабную кампанию против МУС с целью нейтрализации исходящей от него, по мнению Вашингтона, "угрозы американскому суверенитету".