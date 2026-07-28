США поддержали решение Чада о выходе из МУС

Соединенные Штаты поддерживают решение правительства Чада о выходе из Международного уголовного суда (МУС) и считают его шагом на пути к укреплению суверенитета республики.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"США приветствуют решение Чада о выходе из Международного уголовного суда и о его присоединении к растущему числу стран, которые восстанавливают свой суверенитет, отвергая эту ущербную организацию", - отмечается в тексте заявления.

Ведомство подчеркнуло, что США продолжат вести глобальную кампанию по борьбе с МУС. Госдепартамент также призвал все другие государства, остающиеся участниками организации, покинуть ее.

В понедельник МИД Чада объявил о выходе страны из Международного уголовного суда. Внешнеполитическое ведомство республики обосновало это решение предвзятостью организации.

13 июля Госдепартамент сообщил, что США запускают масштабную кампанию против МУС с целью нейтрализации исходящей от него, по мнению Вашингтона, "угрозы американскому суверенитету".