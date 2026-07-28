В Китае продолжаются поиски десятков пропавших после крупного оползня

Число жертв крупного оползня, произошедшего в городе Чунцин на юго-западе Китая, продолжает расти.

По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли уже 11 человек, еще 50 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Кроме того, различные травмы получили не менее 10 человек.

Ранее сообщалось о восьми погибших, однако в ходе продолжающейся поисково-спасательной операции число подтвержденных жертв увеличилось.

Как известно, на месте происшествия продолжают работать специализированные поисковые группы. Спасатели и сотрудники экстренных служб ведут обследование территории, расчищают завалы и продолжают поиски людей, местонахождение которых до сих пор остается неизвестным.

Оползень произошел 17 июля после обрушения горного склона. В результате схода значительных масс грунта были разрушены объекты инфраструктуры и завалены участки местности, что существенно осложнило проведение спасательной операции.

Поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме, а власти не исключают, что число погибших может увеличиться, поскольку десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Источник: CNN