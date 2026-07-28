Финляндия закрыла часть морского и воздушного пространства из-за угрозы БПЛА

Власти Финляндии закрыли часть своего воздушного и морского пространства из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, ВС Финляндии ввели ограничения в воздушном и морском пространстве в районе городов Котка и Хамина. Ограничение вызвано мерами предосторожности из-за атак украинских дронов на РФ. Меры вступили в силу после 8:00.

В Главном штабе финских ВС заявили Yle, что ограничения вводятся для возможности сбить беспилотники, если они окажутся на территории республики.