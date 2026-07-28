Эльшад Хосе госпитализирован в психиатрическую больницу

У известного азербайджанского рэпера Эльшада Хосе, по имеющейся информации, возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно распространяющейся информации, несколько дней назад артист был госпитализирован в Республиканскую психиатрическую больницу, расположенную в поселке Маштага.

По предварительным данным, состояние рэпера оценивается как тяжелое. При этом официального подтверждения данной информации со стороны медицинского учреждения или уполномоченных государственных органов на момент публикации не поступало.

Также ситуацию пока не прокомментировали представители артиста, его родственники или близкие.

Источник: Azxeber