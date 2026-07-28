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Всемирный день борьбы с гепатитом

First News Media11:10 - Сегодня
Всемирный день борьбы с гепатитом

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля. Его цель – повысить осведомленность о борьбе с гепатитом и достичь целей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации гепатита B и гепатита C как глобальной угрозы здоровью.

Как передает АЗЕРТАДЖ, дата 28 июля была выбрана потому, что в этот день родился ученый, лауреат Нобелевской премии доктор Барух Бламберг, открывший вирус гепатита B и разработавший диагностический тест на вирус и вакцину против него.

Недостаточный охват тестированием и лечением – самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита.

Гепатит B и гепатит C часто являются скрытыми инфекциями; они могут существовать в организме незамеченными годами, пока не вызовут печеночную недостаточность или рак печени – третью по частоте причину смерти от рака. В результате осведомленность общественности, политическое внимание и инвестиции остаются ограниченными. Тем не менее статистика требуют неотложного внимания: во всем мире 305 миллионов человек больны гепатитом B или гепатитом C, что ежегодно приводит к 1,3 миллиона смертей – это превышает число смертей от ВИЧ (вируса иммунодефицита человека).

Признавая этот кризис, Организация Объединенных Наций в Целях устойчивого развития (ЦУР) Цель 3.3 поставила перед миром задачу борьбы с гепатитом. В ответ на это Всемирная ассамблея здравоохранения в 2016 году единогласно одобрила цели ВОЗ по ликвидации гепатита B и гепатита C. Преимущества ликвидации гепатита имеют существенное значение: для здравоохранения – предотвращение 36 миллионов случаев заражения и предотвращение 10 миллионов смертей; для экономики – повышение производительности на 145 миллиардов долларов.

Сейчас, спустя почти десять лет с момента постановки этих целей, последние мировые отчеты демонстрируют как выдающиеся достижения, так и сохраняющиеся препятствия на пути мира к ликвидации гепатита.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представленному в этом году на Всемирном саммите по борьбе с гепатитом, глобальные усилия по борьбе с вирусным гепатитом приносят ощутимые результаты – число новых случаев заражения и смертельных исходов существенно снижается. Однако заболевание по-прежнему остается одной из серьезнейших угроз для здоровья населения во всем мире.

По данным ВОЗ, вирусные гепатиты B и C, на которые приходится 95% всех смертей, связанных с гепатитом, унесли в 2024 году 1,34 миллиона жизней. При этом передача инфекции продолжается – ежедневно регистрируется более 4900 новых случаев заражения, или 1,8 миллиона в год.

В докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита B сократилось на 32%, а смертность от гепатита C снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства – члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем в организации предупреждают: нынешних темпов недостаточно для достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению.

«Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи.

Несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита B умерли около миллиона человек, а от гепатита C – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита B зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита B в мире в 2024 году. В то же время смертность от гепатита C распределена более широко географически: 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам.

Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угрозы общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты. Так, вакцина против гепатита B обеспечивает более чем 95-процентную защиту, а современные препараты позволяют контролировать хронический гепатит B и излечивать более 95% случаев гепатита C.

В ВОЗ призывают ускорить интеграцию профилактики, диагностики и лечения гепатита в системы первичной медико-санитарной помощи, расширить охват вакцинацией новорожденных и усилить программы снижения вреда для людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля – повод укрепить национальные и международные усилия по борьбе с гепатитом, призвать отдельных лиц, партнеров и общественность к действиям и сотрудничеству и напомнить о необходимости активизации глобальных мер.

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