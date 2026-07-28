До 816 долларов за туриста: Дубай запустил новую программу по привлечению иностранных гостей

Несмотря на рекордные показатели туристического потока в 2025 году, власти Дубая начали реализацию новой программы по привлечению иностранных гостей после заметного снижения числа путешественников, последовавшего за обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В начале года эмират сообщил о новом историческом достижении в сфере туризма, в течение 2025 года Дубай посетили 19,59 миллиона иностранных туристов. Однако, как сообщают местные источники, ситуация существенно изменилась после недавнего военного конфликта между Израилем, Соединенными Штатами Америки и Ираном. На фоне роста региональной напряженности и ракетных атак туристическая отрасль столкнулась с резким спадом спроса.

По имеющимся оценкам, уровень заполняемости гостиниц, ранее достигавший около 80 процентов, в ближайшие месяцы может снизиться примерно до 10 процентов. Власти стремятся восстановить доверие путешественников и вернуть Дубаю репутацию одного из наиболее безопасных туристических направлений на Ближнем Востоке.

С этой целью была запущена новая программа под названием «Приглашение в Дубай», предусматривающая предоставление поощрений жителям и гражданам Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение иностранных гостей посетить эмират.

В рамках инициативы участникам программы могут быть предоставлены подарочные пакеты стоимостью до 3000 дирхамов (около 816 долларов) за приглашение родственников или друзей.

Программа действует для лиц старше 18 лет, имеющих действительное удостоверение личности Emirates ID. Каждый участник может пригласить до трех человек, которые смогут воспользоваться предложением в период с настоящего времени до 31 октября.

Как уточняет туристическая организация Visit Dubai, приглашенные гости должны постоянно проживать за пределами Объединенных Арабских Эмиратов, иметь действующую туристическую визу и прибыть в страну воздушным, морским или наземным транспортом.

Для участников программы предусмотрен ряд преимуществ, включая проживание в гостиницах и специальные предложения в заведениях общественного питания. По мнению организаторов, инициатива должна стимулировать въездной туризм и способствовать восстановлению туристического сектора после снижения числа иностранных посетителей.

Новая программа стала частью более широкой стратегии поддержки туристической отрасли. Ранее власти уже приняли ряд мер для повышения привлекательности эмирата, в том числе временно приостановили взимание налога на проживание в гостиницах высокой категории, а также отменили муниципальный сбор в размере семи процентов, который ранее включался в счета гостиниц и ресторанов.

Источник: CNN