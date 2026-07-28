 До 816 долларов за туриста: Дубай запустил новую программу по привлечению иностранных гостей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

До 816 долларов за туриста: Дубай запустил новую программу по привлечению иностранных гостей

Джамиля Суджадинова11:25 - Сегодня
До 816 долларов за туриста: Дубай запустил новую программу по привлечению иностранных гостей

Несмотря на рекордные показатели туристического потока в 2025 году, власти Дубая начали реализацию новой программы по привлечению иностранных гостей после заметного снижения числа путешественников, последовавшего за обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В начале года эмират сообщил о новом историческом достижении в сфере туризма, в течение 2025 года Дубай посетили 19,59 миллиона иностранных туристов. Однако, как сообщают местные источники, ситуация существенно изменилась после недавнего военного конфликта между Израилем, Соединенными Штатами Америки и Ираном. На фоне роста региональной напряженности и ракетных атак туристическая отрасль столкнулась с резким спадом спроса.

По имеющимся оценкам, уровень заполняемости гостиниц, ранее достигавший около 80 процентов, в ближайшие месяцы может снизиться примерно до 10 процентов. Власти стремятся восстановить доверие путешественников и вернуть Дубаю репутацию одного из наиболее безопасных туристических направлений на Ближнем Востоке.

С этой целью была запущена новая программа под названием «Приглашение в Дубай», предусматривающая предоставление поощрений жителям и гражданам Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение иностранных гостей посетить эмират.

В рамках инициативы участникам программы могут быть предоставлены подарочные пакеты стоимостью до 3000 дирхамов (около 816 долларов) за приглашение родственников или друзей.

Программа действует для лиц старше 18 лет, имеющих действительное удостоверение личности Emirates ID. Каждый участник может пригласить до трех человек, которые смогут воспользоваться предложением в период с настоящего времени до 31 октября.

Как уточняет туристическая организация Visit Dubai, приглашенные гости должны постоянно проживать за пределами Объединенных Арабских Эмиратов, иметь действующую туристическую визу и прибыть в страну воздушным, морским или наземным транспортом.

Для участников программы предусмотрен ряд преимуществ, включая проживание в гостиницах и специальные предложения в заведениях общественного питания. По мнению организаторов, инициатива должна стимулировать въездной туризм и способствовать восстановлению туристического сектора после снижения числа иностранных посетителей.

Новая программа стала частью более широкой стратегии поддержки туристической отрасли. Ранее власти уже приняли ряд мер для повышения привлекательности эмирата, в том числе временно приостановили взимание налога на проживание в гостиницах высокой категории, а также отменили муниципальный сбор в размере семи процентов, который ранее включался в счета гостиниц и ресторанов.

Источник: CNN

Поделиться:
338

Актуально

Политика

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Мнение

Тест на добрососедство: что стоит за решением Ирана объявить AzTV «вражеским ...

Общество

В нескольких населенных пунктах Баку временно ограничат подачу воды

Политика

МИД Азербайджана ответил Захаровой: Заявления о Карабахе искажают реальность

В мире

Дочь Ким Чен Ына впервые приняла участие в памятных мероприятиях государственного уровня

Молдова ввела режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

Мэр: Турция начала реконструкцию ж/д участка Акьяка-Гюмри

Финляндия закрыла часть морского и воздушного пространства из-за угрозы БПЛА

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В результате удара России по полигону в Украине 10 человек погибли, около 100 человек получили ранения

Трамп: За каждый удар Ирана по судам США будут уничтожать мост или электростанцию

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

В Иране заявили об ударах по объектам США в регионе до "полной капитуляции врага"

Последние новости

На границе с Ираном пресечена попытка контрабанды наркотиков - ФОТО

Сегодня, 13:03

Тест на добрососедство: что стоит за решением Ирана объявить AzTV «вражеским каналом»

Сегодня, 12:55

Дочь Ким Чен Ына впервые приняла участие в памятных мероприятиях государственного уровня

Сегодня, 12:44

Визит Президента Ильхама Алиева в Берлин: в одном шаге от победы в стратегической конкуренции за газовый рынок Европы

Сегодня, 12:40

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Сегодня, 12:36

В Баку задержан мужчина, оскорблявший верующих и покрытых женщин в социальных сетях - ВИДЕО

Сегодня, 12:34

Молдова ввела режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

Сегодня, 12:27

Бакинский метрополитен объяснил, как вернуть потерянную или забытую вещь - ФОТО

Сегодня, 12:13

В нескольких населенных пунктах Баку временно ограничат подачу воды

Сегодня, 12:05

В Баку сломавшаяся ветка дерева упала на женщину - ВИДЕО

Сегодня, 11:53

Эльшад Хосе госпитализирован в психиатрическую больницу

Сегодня, 11:48

МИД Азербайджана ответил Захаровой: Заявления о Карабахе искажают реальность

Сегодня, 11:45

Мэр: Турция начала реконструкцию ж/д участка Акьяка-Гюмри

Сегодня, 11:40

Финляндия закрыла часть морского и воздушного пространства из-за угрозы БПЛА

Сегодня, 11:33

До 816 долларов за туриста: Дубай запустил новую программу по привлечению иностранных гостей

Сегодня, 11:25

Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» встретится с «КуПС» в ответном матче в Финляндии

Сегодня, 11:19

В Китае продолжаются поиски десятков пропавших после крупного оползня

Сегодня, 11:13

Всемирный день борьбы с гепатитом

Сегодня, 11:10

США поддержали решение Чада о выходе из МУС

Сегодня, 11:03

Музыканта D4vd будут судить по обвинению в убийстве несовершеннолетней

Сегодня, 11:00
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30