В Шамахе завершился первый день II Международного фестиваля барбекю - ФОТО - ВИДЕО

Завершился первый день II Международного фестиваля барбекю, который проходит в селе Мейсари Шамахинского района.

Двухдневный фестиваль организован при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, комплекса «Насими баглары» и ресторана Abqora, при генеральном спонсорстве компаний Azərsun Holdinq и «Coca-Cola Азербайджан», официальном партнерстве ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», Premium Meat и Baku Medical Plaza.

Выступая на открытии фестиваля, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов отметил, что в мероприятии принимают участие известные шеф-повара, представляющие различные страны мира. Их богатый опыт, разнообразные кулинарные традиции и представленные ими изысканные блюда придают мероприятию особый колорит и делают его еще более интересным. Он подчеркнул, что подобные фестивали не только дарят гостям приятные моменты, но и в очередной раз демонстрируют гостеприимство Шамахы.

На фестивале, направленном на расширение культурного обмена и гастрономического туризма, были представлены грандиозные презентации барбекю и изысканные образцы мировой кухни.

Как и в прошлом году, в Международном фестивале барбекю принимают участие шеф-повара, представляющие различные страны мира – Азербайджан, Бангладеш, Китай, Данию, Францию, Грузию, Индию, Италию, Корею, Малайзию, Узбекистан, Россию, Турцию, Туркменистан, Украину, Японию.

Посол Японии в Азербайджане Кацуи Ватанабэ в беседе с журналистами сказал, что с удовольствием участвует в таком прекрасном мероприятии и с нетерпением ждал проведения второго фестиваля барбекю в Азербайджане.

Посол сообщил, что в рамках фестиваля посетил множество стендов и на каждом из них ознакомился с чем-то интересным.

Он подчеркнул, что в этом году на фестивале впервые представлено и японское барбекю. По его словам, участникам предлагается якитори – традиционное японское блюдо из жареной курицы. Посол отметил, что благодаря этому азербайджанцы получат возможность открыть для себя истинный вкус японской кухни.

Дипломат добавил, что в Азербайджане есть большой интерес и любовь к Японии. Этот фестиваль будет способствовать более широкому представлению японской культуры, кухни и вкусов.

Участвующие в фестивале кулинары – это шеф-повара, обладающие многолетним опытом в кулинарии, работавшие за время профессиональной деятельности в известных ресторанах различных стран, а также принимавшие участие во многих крупных фестивалях и удостоенные бесчисленных наград.

Также состоялся кулинарный конкурс между кулинарами-любителями и профессиональными шеф-поварами. Приготовленные блюда были оценены профессиональным жюри, которое и определило победителя дня.

А в вечерние часы была представлена музыкальная программа.

Фестиваль продолжит работу 14 июня.

Источник: АЗЕРТАДЖ