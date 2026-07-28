 Андреа Пирло остался без сборной Италии из-за контракта с российской компанией | 1news.az | Новости
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Андреа Пирло остался без сборной Италии из-за контракта с российской компанией

Феликс Вишневецкий10:56 - Сегодня
Андреа Пирло остался без сборной Италии из-за контракта с российской компанией

Легендарный итальянский футболист и тренер Андреа Пирло лишился возможности возглавить сборную Италии после разгоревшегося скандала вокруг его сотрудничества с одной из российских букмекерских компаний.

По данным итальянских СМИ, кандидатура А. Пирло уже была согласована, однако в последний момент президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго отказался дать окончательное разрешение на назначение. Сообщается, что причиной стали усилившееся политическое давление и общественная критика, вызванные коммерческим контрактом А. Пирло с российской букмекерской компанией. В результате переговоры были остановлены.

Сам Пирло прокомментировал ситуацию в социальных сетях, подчеркнув, что его сотрудничество с российским букмекером не имеет никакого отношения к политике.

«В последние дни я с большим сожалением наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. На протяжении всей своей карьеры — сначала как футболист, а теперь как тренер — я всегда работал в полном соответствии с законами стран, в которых вел профессиональную деятельность, и соблюдал условия подписанных контрактов. Сотрудничество, ставшее предметом споров, возникло в рамках моей работы в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Приписывать ему политический смысл — значит приписывать мне взгляды, которых я никогда не придерживался», — заявил Пирло.

Андреа Пирло также поблагодарил технического директора сборной Италии Паоло Мальдини и его советника Леонардо за оказанное доверие.

«Любовь к Италии не зависит от какой-либо должности. Она является частью моей истории, моей личности и всегда будет оставаться со мной», — подчеркнул он.

По информации итальянских СМИ, отказ от назначения А. Пирло может привести к серьезным кадровым перестановкам в Федерации футбола Италии. В частности, сообщается, что Паоло Мальдини и Леонардо рассматривают возможность ухода со своих постов из-за несогласия с решением руководства. Среди новых кандидатов на пост главного тренера сборной называются Роберто Манчини и Антонио Конте.

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