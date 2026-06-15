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В Иране раскрыли детали мирной сделки с США

First News Media09:10 - Сегодня
В Иране раскрыли детали мирной сделки с США

Проект меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами, состоящий из 14 пунктов, включает положение о плане реконструкции стоимостью 300 миллиардов долларов, который должны представить США и их союзники.

Об этом говорится в сообщении иранских СМИ.

По данным источника, полный текст проекта включает следующие положения:

1. Постоянное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

2. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран.

3. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней.

4. Обязательство США вывести свои войска из районов, окружающих Иран.

5. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней в соответствии с договоренностями Ирана.

6. Приостановка действия санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также предоставление Ирану полного доступа к своим финансовым ресурсам.

7. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов реконструкции на общую сумму не менее 300 миллиардов долларов.

8. 60-дневный период переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерной проблеме и полной отмены первичных и вторичных санкций США, резолюций Совета Безопасности ООН и резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

9. Подтверждение обязательства Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не производить ядерное оружие.

10. В период переговоров США обязуются не наращивать военный контингент в регионе и не вводить новые санкции.

11. Разблокирование заблокированных средств Ирана в размере 24 миллиардов долларов в течение 60-дневного периода финальных переговоров, причем половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.

12. Создание механизма мониторинга за выполнением соглашения.

13. Ратификация окончательного соглашения резолюцией Совета Безопасности ООН.

14. Финальные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении нефти и снята морская блокада. Окончательное соглашение будет касаться исключительно судьбы обогащенных материалов и процесса обогащения, снятия санкций и программы экономического восстановления Ирана. Переговоры по ракетной программе Ирана и его поддержке движений Сопротивления окончательно исключены из повестки дня.

Кроме того, подчеркивают, что финальная фаза переговоров по-прежнему зависит от выполнения условий первоначального смягчения санкций и разблокирования замороженного капитала.

Между тем, как заявил официальный представитель министерства иностранных дел, текст все еще требует рассмотрения и доработки соответствующими ведомствами Ирана.

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