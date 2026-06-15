В Огузском районе произошло тяжёлое ДТП: пострадали четыре члена одной семьи

Около 06:00 на участке автодороги Гарамарьям - Исмайыллы - Шеки, проходящем через территорию села Керимли Огузского района, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает АПА, автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 35-летний житель города Огуз Фархад Рзалы, врезался в дерево на обочине дороги.

В результате ДТП водитель Ф.Рзалы и находившиеся в транспортном средстве пассажиры Шамама Рзаева (1961 г.р.), Бахар Рзалы (1993 г.р.), Т.Рзалы (2020 г.р.) получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Огузской центральной районной больницы (ЦРБ), в настоящее время им оказывается первичная медицинская помощь.

По данному факту проводится расследование.