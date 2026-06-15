Вспышка оспы обезьян: ВОЗ назвала страну с наибольшим числом заражений

Всемирная организация здравоохранения опубликовала свежую мировую статистику по вирусу оспы обезьян.

Как передает 1news.az, по данным ВОЗ, согласно отчетам, представленным из 16 стран за последние шесть недель, было выявлено 883 новых случаев заражения.

Наибольшее число заражений зафиксировано на Мадагаскаре: за шесть недель здесь зарегистрировано 767 новых случаев. Минимальные показатели инфицирования отмечены в Китае, Дании и Ирландии — в каждой из этих стран за указанный период было выявлено всего по одному факту заражения.

Отметим, что оспа обезьян — это вирус, вызывающий инфекционное заболевание у людей и некоторых животных. Болезнь распространяется преимущественно через близкий контакт с инфицированным человеком, кожную сыпь или биологические жидкости. К симптомам относятся лихорадка, головная боль, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и последующее появление сыпи на коже. В большинстве случаев болезнь проходит в течение нескольких недель, однако у некоторых людей могут возникнуть тяжелые осложнения.