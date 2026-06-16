В Баку произошёл пожар в автомастерской - ВИДЕО

В Баку произошёл пожар в автомастерской.

Как передает Oxu.Az, в социальных сетях распространились кадры с места происшествия.

В ответ на запрос редакции в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана подтвердили данный факт.

Сообщается, что на горячую линию 112 поступила информация о возгорании в автомастерской, расположенной на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку.

"На место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в зоне замены масла автомастерской, состоящей из семи боксов общей площадью 175 кв. м, построенных под одной крышей, было в кратчайшие сроки ликвидировано. Удалось не допустить распространения огня на другие боксы. В результате пожара на площади 50 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции двух боксов и складированные на крыше шины. Большая часть автомастерской была защищена от огня", - говорится в заявлении.