Расширяются торговые связи между Азербайджаном и Соединённым Королевством - ФОТО

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с государственным министром по инвестициям Министерства бизнеса и торговли Соединённого Королевства лордом Стоквудом.

Как сообщили в Министерстве экономики, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономического партнерства между Азербайджаном и Соединённым Королевством. Стороны рассмотрели перспективы совместной деятельности в сферах расширения торговых связей, энергетической безопасности, зелёной энергии, инноваций, цифровизации и других областях.

Наряду с этим, в качестве приоритетов сотрудничества подчеркивались такие направления, как поощрение взаимных инвестиций, развитие ненефтегазового сектора, трансфер технологий, поддержка малого и среднего бизнеса, усиление частного сектора и выход на рынки капитала. На встрече отмечалась важность расширения связей между деловыми кругами и поощрения новых инвестиционных инициатив.