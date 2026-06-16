Мид Швейцарии: встреча США и Ирана состоится в Бюргенштоке

Встреча представителей США и Ирана для подписания ранее анонсированных договоренностей состоится в Бюргенштоке.

Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД конфедерации Пьер Ален Эльчингер.

«В течение нескольких последних дней МИД поддерживает тесный контакт с США, Ираном, Пакистаном и Катаром в связи с возможным подписанием меморандума о взаимопонимании между США и Ираном на территории Швейцарии. В настоящее время подписание этого документа запланировано на пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден», — сообщил он в ответ на запрос ТАСС.