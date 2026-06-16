Генпрокуратура Армении обратилась в ЦИК с требованием лишить Кочаряна неприкосновенности

Генеральная прокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о предоставлении разрешения на начало уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, являющегося лидером блока "Армения".

Как сообщают армянские СМИ, в ЦИК также направлено ходатайство о лишении неприкосновенности кандидатов в депутаты Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

Отметим, некоторое время назад бывший президент Армении Роберт Кочарян попытался покинуть страну через Международный аэропорт Звартноц. По имеющейся информации, правоохранительные органы воспрепятствовали этому и не позволили ему выехать из страны.