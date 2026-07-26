В центре Нахчывана произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи - ВИДЕО

В Нахчыване произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на улице Азиза Алиева.

По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи Mercedes столкнулся с автомобилем Chery, вследствие чего машина скорой помощи перевернулась.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, а также водитель автомобиля Chery. Пострадавшие были доставлены в Республиканскую больницу Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту ведется расследование.

Источник: Report