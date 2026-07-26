В центре Нахчывана произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи - ВИДЕО
В Нахчыване произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла на улице Азиза Алиева.
По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи Mercedes столкнулся с автомобилем Chery, вследствие чего машина скорой помощи перевернулась.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, а также водитель автомобиля Chery. Пострадавшие были доставлены в Республиканскую больницу Нахчыванской Автономной Республики.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту ведется расследование.
Источник: Report
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