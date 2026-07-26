Трамп пригрозил возобновить масштабные боевые действия против Ирана

США возобновят масштабные боевые действия против Ирана, если не добьются "100% желаемого".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Соней Дриди.

По словам журналистки, опубликованным в социальной сети X, Трамп не уточнил, какие именно требования Вашингтон предъявляет Тегерану.

Напомним, ранее портал Axios сообщил, что в ночь на 25 июля Трамп распорядился прекратить авиаудары по Ирану, продолжавшиеся почти две недели. По данным издания, это произошло на фоне переговоров, которые представители Омана проводили в Тегеране.

Как отмечает Axios, в ходе встречи был достигнут определенный прогресс в вопросе возможного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

По мнению издания, приостановка американских ударов может свидетельствовать о стремлении администрации США создать условия для дипломатического урегулирования, а также о том, что нынешний масштаб военной операции достиг предела своей эффективности.