На Эльбрусе погибли пять иностранных альпинистов

Пять из семи альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, погибли.

Как передают российские СМИ, все участники группы являлись гражданами Боснии и Герцеговины.

Сообщается, что выжили только два альпиниста. Один из них самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второму помощь оказали спасатели. Оба пострадавших госпитализированы.

По данным СМИ, иностранные альпинисты совершали восхождение на Эльбрус самостоятельно, без сопровождения профессионального гида.