На Эльбрусе погибли пять иностранных альпинистов
Пять из семи альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, погибли.
Как передают российские СМИ, все участники группы являлись гражданами Боснии и Герцеговины.
Сообщается, что выжили только два альпиниста. Один из них самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второму помощь оказали спасатели. Оба пострадавших госпитализированы.
По данным СМИ, иностранные альпинисты совершали восхождение на Эльбрус самостоятельно, без сопровождения профессионального гида.
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