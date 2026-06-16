В Париже определены приоритеты партнерства Азербайджан-ЮНЕСКО

16 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что это первая встреча министра культуры Азербайджана с Халедом аль-Анани после его избрания на должность гендиректора ЮНЕСКО. Министр Адиль Керимли поздравил Халеда аль-Анани с избранием на пост гендиректора ЮНЕСКО и пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече были обсуждены долгосрочные и эффективные отношения сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, вопросы охраны культурного наследия, поощрения нематериального культурного наследия, межкультурного диалога и международного гуманитарного сотрудничества.

А. Керимли, подчеркнув, что Азербайджан придает особое значение партнерству с ЮНЕСКО, рассказал о вкладе нашей страны в поощрение целей и принципов организации. Он предоставил информацию об инициативах, реализуемых Азербайджаном в направлении сохранения культурного разнообразия, передачи культурного наследия будущим поколениям и развития глобального диалога.

Министр также выразил уверенность в том, что в период нового руководства деятельность ЮНЕСКО станет еще более эффективной и выразил надежду на то, что под руководством Халеда аль-Анани в ЮНЕСКО будут проведены новые реформы, а возможности организации по более гибкому реагированию на глобальные вызовы расширятся.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, реализации совместных проектов на платформе ЮНЕСКО и дальнейшего развития связей в сфере культуры.

Встреча прошла в духе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.