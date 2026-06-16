В Ордубаде после аварии на газопроводе 11 сел остались без газа

В Ордубадском районе Нахчыванской АР 11 сел остались без газа из-за повреждения газопровода.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел из-за нештатного спуска воды из водохранилища гидроэлектростанции в селе Билев.

В результате аварии временно прекращена подача газа в села Гиланчай, Билев, Бехруд, Парага, Парагачай, Тиви, Насирваз, Бист, Алехи, Хурс и Нюргют Ордубадского района.

В настоящее время принимаются неотложные меры для устранения последствий аварии.