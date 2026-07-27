В Китае устроили праздник в честь 13-летия большой панды Си Ле - ФОТО

В Тяньцзиньском зоопарке в Китае торжественно отметили день рождения большой панды по кличке Си Ле, которой исполнилось 13 лет.

По случаю праздника подготовили праздничный торт, а в торжестве поучаствовали многочисленные посетители зоопарка.

Сотрудники зоопарка организовали для именинницы настоящий праздник и так же украсили вольер. Посетители собрались, чтобы поздравить панду, понаблюдать за тем, как она пробует праздничное угощение, а также сделать памятные фотографии.

Си Ле родилась в 2013 году в городе Яань провинции Сычуань, которая считается одним из главных центров сохранения больших панд в Китае. В Тяньцзиньский зоопарк животное перевезли в 2015 году, и с тех пор оно остается одним из самых популярных обитателей учреждения.

Большая панда является одним из наиболее узнаваемых животных в мире. Взрослые особи обычно достигают длины от 1,2 до 1,8 метра и весят от 70 до 160 килограммов. Несмотря на успехи природоохранных программ, этот вид по-прежнему относится к категории уязвимых. По оценкам ученых, в естественной среде обитания сегодня насчитывается около 2060 больших панд.

Большая панда также является официальным символом Всемирного фонда дикой природы. В Китае защите этих животных уделяется особое внимание, законодательство страны предусматривает крайне строгую ответственность за преступления против панд, поскольку их сохранение считается одним из национальных приоритетов в области охраны природы.

Источник: Xinhua