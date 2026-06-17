Дорама про кризис школьной системы возглавила мировой рейтинг Netflix

Южнокорейский сериал «Истинное образование» (True Education), посвящённый проблемам школьной системы и защите прав учителей, возглавил мировой рейтинг неанглоязычных проектов Netflix всего через несколько дней после премьеры.

Согласно данным рейтинга Netflix Top 10, опубликованным 10 июня на официальной платформе Tudum, за период с 1 по 7 июня сериал набрал 6,4 млн просмотров.

Показатель рассчитывается на основе общего времени просмотра, разделённого на продолжительность проекта. Этот результат позволил «Истинному образованию» занять первое место среди всех неанглоязычных сериалов и шоу стримингового сервиса за отчётную неделю.

Помимо лидерства в глобальном рейтинге своей категории, сериал вошёл в десятку самых популярных проектов Netflix сразу в 48 странах, включая Южную Корею, Филиппины, Сингапур, Турцию, Аргентину и Египет.

Премьера проекта состоялась 5 июня. Главные роли исполнили Ким Му Ёль, Ли Сон Мин, Джин Ки Джу и P.O. В центре сюжета находится вымышленное «Бюро по защите прав учителей» — специальное ведомство, созданное для реагирования на случаи насилия, давления и злоупотреблений в образовательной среде. Сотрудники организации вмешиваются в конфликты между учениками, родителями и педагогами, пытаясь восстановить справедливость и порядок в школах.

Сериал затрагивает одну из наиболее острых социальных тем современной Южной Кореи: снижение авторитета учителей и распространённость буллинга в учебных заведениях. Именно актуальность поднятых проблем многие зрители и критики называют одной из причин стремительного успеха проекта.

Высокие рейтинги сериал «Истинное образование» начал демонстрировать уже в первые дни после выхода. Благодаря положительным отзывам аудитории сериал всего за три дня поднялся на вершину мирового рейтинга неанглоязычных телевизионных проектов Netflix.

На успех дорамы обратило внимание и американское издание Forbes. В своей рецензии журнал отметил сильную сценарную работу и высокий уровень вовлечённости зрителей, подчеркнув, что проект удерживает внимание аудитории от начала до конца и заставляет ждать продолжения. Издание также назвало «Истинное образование» одной из лучших корейских дорам, вышедших в 2024 году.

Стремительный рост популярности сериала свидетельствует о том, что истории, основанные на актуальных социальных проблемах, продолжают находить отклик у международной аудитории. Поднимая вопросы школьского насилия, кризиса образовательной системы и защиты педагогов, «Истинное образование» сумело добиться высоких рейтингов и стать поводом для широкой общественной дискуссии далеко за пределами Южной Кореи.