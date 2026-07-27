В Азербайджане более 800 мужчин получили отцовский отпуск

В первом полугодии текущего года 331 работодатель в Азербайджане предоставил оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком (отцовский отпуск) 815 мужчинам.

Как передвет 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе трудовой инспекции.

Отмечается, что данный отпуск охватывает периоды до и после рождения ребёнка.

Приказ о предоставлении работнику оплачиваемого отцовского отпуска оформляется работодателем в электронной форме в подсистеме «Труд и занятость» Министерства труда и социальной защиты населения.

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