Иран потребовал от Парижа не вмешиваться во внутренние дела

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране в знак протеста в связи с действиями двух французских дипломатов, которые ранее в июле были ненадолго задержаны иранскими властями.

Как передает Al Arabiya, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Багаи подчеркнул, что двое французских дипломатов вмешивались во внутренние дела Ирана под предлогом взаимодействия с гражданским обществом.

"Вчера посол Франции в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел. Ему было заявлено, что французское правительство должно прекратить подобные действия и вмешательство во внутренние дела Ирана под вводящими в заблуждение предлогами", - отметил он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 20 июля сообщил, что двое французских дипломатов в Иране стали объектом "крайне серьезного акта запугивания" со стороны служб безопасности Исламской Республики. По его словам, дипломатов без объяснения причин задержали на несколько часов, допросили, а один из них подвергся физическому насилию, после чего они смогли вернуться в посольство.