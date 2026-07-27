ЖАЛОБА В РЕДАКЦИЮ на BioGarden: «Акита с открытыми ранами, хаски на жаре» - РЕАКЦИЯ

Вопрос благополучия животных и соблюдения требований к их содержанию остается одной из наиболее обсуждаемых тем в Азербайджане.

За последние годы случаи предполагаемого ненадлежащего обращения с животными неоднократно становились предметом общественных дискуссий, обращений в государственные органы и публикаций в средствах массовой информации. Каждый подобный сигнал вызывает широкий общественный резонанс, поскольку речь идет не только о соблюдении норм ветеринарного законодательства, но и об этическом отношении общества к животным.

В редакцию 1news.az поступило обращение с просьбой обратить внимание на условия содержания животных на территории экологического комплекса BioGarden, расположенного в Шеки. Автор обращения призывает компетентные государственные органы провести проверку и оценить, соответствуют ли условия содержания животных действующим требованиям законодательства в области ветеринарии и благополучия животных.

В тексте жалобы утверждается, что во время посещения территории комплекса были замечены признаки, которые, по мнению заявителя, могут свидетельствовать о ненадлежащем содержании отдельных животных. В частности, в обращении говорится, что у собаки породы акита-ину имеются открытые раны на ушах, на которые садятся мухи. А подобное состояние требует своевременного ветеринарного вмешательства и может представлять угрозу для здоровья животного.

Кроме того, заявитель обращает внимание на условия содержания собак пород, чувствительных к высоким температурам. В жалобе отмечается, что содержание хаски в условиях летней жары так же может негативно сказаться на их самочувствии.

Также высказываются опасения относительно длительного нахождения золотистого ретривера в тесной клетке, что не соответствует естественным поведенческим потребностям животного и потенциально способно повлиять на его физическое и психологическое состояние.

В связи с этим автор обращения просит провести выездную проверку на территории комплекса, дать оценку условиям содержания животных и, при наличии оснований, принять меры в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, читатель так же предоставил отснятые кадры с собаками.

BioGarden позиционирует себя как экологический и агротуристический комплекс, работающий в Азербайджане на протяжении восемнадцати лет. Проект специализируется на развитии экологического туризма, популяризации устойчивого сельского хозяйства, выращивании растений, а также содержании различных видов животных и птиц.

На территории комплекса расположены тематические зоны, посвященные флоре и фауне, а сам объект неоднократно представлялся как образовательная площадка, знакомящая посетителей с принципами современного сельского хозяйства и охраны окружающей среды. По информации представителей комплекса, деятельность BioGarden осуществляется при взаимодействии с профильными государственными структурами в рамках отдельных экологических и агротуристических инициатив.

Таким образом, чтобы разобраться в ситуации, редакция 1news.az, придерживаясь принципов объективности, полноты информации и предоставления возможности высказаться всем сторонам, решила обратиться непосредственно в BioGarden за официальным комментарием относительно изложенных в обращении обстоятельств.

На вопросы редакции ответил владелец комплекса Этибар Нуриев, который подробно изложил позицию BioGarden относительно поступивших претензий.

«BioGarden реализует проекты в Азербайджане уже 18 лет. Это одно из направлений, которое поддерживается как Министерством сельского хозяйства, так и Государственным агентством по туризму. Речь идет об агротуристическом объекте площадью восемь гектаров, расположенном во внутренних регионах страны и принимающем как местных, так и иностранных туристов. На протяжении всех этих лет нашей главной целью было показать людям, как на мировом уровне выстраивается цепочка создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Мы одними из первых начали развивать направление зеленой экономики в стране и продолжаем работать над его дальнейшим развитием.

Наше пространство создано в соответствии с концепцией Flora Fauna Landscape. Независимо от того, что пишут или говорят о нас, мне хотелось бы, чтобы перед публикацией подобных материалов авторы сначала связывались с нашими специалистами или непосредственно с нами. Если бы материал готовился после такого общения, он получился бы гораздо более полным, объективным и отражал бы все стороны ситуации.

Наша цель никогда не заключалась в том, чтобы причинять вред собакам или содержать их в неподобающих условиях. Наоборот, мы искренне любим животных и на протяжении многих лет стараемся приносить пользу этой сфере. Поэтому мне непонятно, чего пытаются добиться люди, распространяя подобную негативную информацию, не ознакомившись с нашей деятельностью и тем вкладом, который мы вносим.

Что касается породистых собак, хочу подчеркнуть, что каждая из них попала к нам уже после того, как оказалась выброшенной на улицу. Мы не приобретаем этих животных. На протяжении 18 лет люди, знающие о нашей работе и отношении к природе, в том числе сотрудники государственных структур, которые впоследствии переходили в другие организации, обращались к нам за помощью и привозили животных, нуждавшихся в лечении. Это были не только собаки, но и птицы. Например, к нам попадали орлы с поврежденными крыльями или потерявшие глаз. После лечения и реабилитации мы передавали их государственным органам. Мы стараемся вносить вклад в развитие сельского хозяйства, а также сохранение флоры и фауны Азербайджана. На территории комплекса содержатся редкие растения и птицы, привезенные из Японии, Соединенных Штатов Америки и других стран.

Все собаки поступают к нам уже в тяжелом состоянии, на каждое животное оформлен ветеринарный паспорт. Это означает, что животные официально зарегистрированы, а их содержание находится под контролем государственных органов. За ними ежедневно наблюдают ветеринарные специалисты. Поэтому делать выводы, будто раны на ушах или других частях тела появились именно здесь, не зная истории болезни животных и процесса их лечения, на мой взгляд, неправильно.

Наша цель вовсе не заключается в том, чтобы держать собак в клетках. Не ознакомившись с правилами их содержания, выгула, кормления, дезинфекции и ветеринарного обслуживания, сложно объективно оценивать ситуацию. Вся информация фиксируется в ветеринарных паспортах, а деятельность контролируется соответствующими подразделениями Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Поэтому возникает вопрос, насколько корректно без изучения всех обстоятельств характеризовать происходящее как жестокое обращение с животными.

Более того, я открыто заявляю: если найдутся люди, которые действительно готовы заботиться о собаках, обеспечить им хорошие условия и любовь, мы готовы безвозмездно передать животных вместе со всей информацией об оказанной медицинской помощи. Наша задача не в том, чтобы удерживать их у себя, а дать им шанс на жизнь, восстановить их здоровье и найти для них достойный дом. Если вы можете помочь в пристройстве этих собак или других животных, мы будем только рады.

Наша цель проста - приносить пользу обществу. Будь то помощь животным, сохранение растений или развитие сельского хозяйства, для нас это единая миссия, направленная на служение государству и людям.

Меня огорчает, что публикации, сделанные без предварительного изучения ситуации, не отражают ту созидательную работу, которую мы ведем на протяжении многих лет, и могут нанести ущерб нашей репутации. Тем не менее мы продолжим заботиться о животных и делать для них все возможное. Наши ветеринарные специалисты ежедневно работают над их восстановлением, обеспечивают лечение, дезинфекцию и необходимый уход.

Я открыт к любым вопросам и всегда готова предоставить дополнительную информацию всем, кто действительно хочет разобраться в ситуации. Уверен, что только через открытый диалог и сотрудничество можно добиться положительных результатов. А делать выводы о человеке или организации, не увидев их работу своими глазами и не выслушав их позицию, на мой взгляд, было бы несправедливо. Именно поэтому было бы правильнее сначала обратиться к нам или нашим специалистам, ознакомиться с условиями содержания животных, особенностями ухода за ними и тем путем лечения и восстановления, который они прошли.» - отметил Этибар Нуриев.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официальные результаты проверки компетентных государственных органов отсутствуют.

Редакция 1news.az считает важным предоставить слово всем сторонам и исходит из принципов объективности и полноты информации. Окончательную оценку условиям содержания животных должны дать исключительно уполномоченные государственные органы на основании проведенной проверки и действующего законодательства.

Тем не менее, вопросы благополучия животных требуют максимально ответственного подхода со стороны как организаций, занимающихся их содержанием, так и общества в целом.

Редакция продолжит следить за развитием ситуации.