Чад выходит из Международного уголовного суда

Правительство Чада приняло решение выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом говорится в заявлении МИД республики.

В нем отмечается, что официальное уведомление было передано генеральному секретарю ООН. Власти объяснили свое решение ограниченной эффективностью и избирательностью МУС. По данным ведомства, 9 из 13 открытых судом расследований касаются африканских государств, а шесть из семи находящихся под стражей обвиняемых проходят по делам, связанным с Африкой.

Чад ратифицировал Римский статут, на основании которого действует МУС, в 2006 году. Согласно этому документу, решение о выходе государства официально вступает в силу через год после получения генсеком ООН соответствующего уведомления.

Источник: ТАСС