2-й ранг сложности и ветер: подробности тушения крупного пожара в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 10:02 на горячую линию «112» поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном на автодороге Мехдиабад - Новханы в Бинагадинском районе города Баку.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом журналистам на месте происшествия заявил заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны МЧС полковник Талех Бабаев.

По его словам, из-за ветреной погоды и наличия прилегающих к горящему объекту строений был объявлен 2-й номер (ранг) пожара. На место были стянуты дополнительные силы, прилегающие объекты удалось защитить от огня:

«В настоящее время пожар на первом этаже объекта локализован, ведутся работы по его полной ликвидации. Из-за плотно сложенной внутри здания деревянной и картонной тары возникают определённые сложности при тушении. Несмотря на это, личный состав продолжает принимать меры по ликвидации возгорания со всех направлений. Причины возникновения пожара выясняются».

12:43

Несмотря на ветреную погоду, благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, распространение пожара на прилегающие территории удалось предотвратить, он локализован.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в настоящее время продолжается операция по полной ликвидации пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

12:32

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном на автодороге Бинагади - Новханы - Мехдиабад в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.