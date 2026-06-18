Apple повысит цены на свою продукцию

Генеральный директор американского технологического гиганта Apple Тим Кук в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) заявил о планах компании повысить цены на свою продукцию.

По его словам, эта мера необходима для компенсации расходов из-за резкого роста стоимости микросхем памяти и накопителей.

"К сожалению, повышение цен неизбежно. <...> Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен и стараемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой", - приводит слова Кука газета.

Глава компании не сообщил о точных сроках запланированного повышения цен и о том, какая продукция Apple будет затронута, отмечает WSJ. Следующий крупный запуск новой продукции компании, вероятно, состоится в сентябре, когда она выпустит линейку смартфонов iPhone 18.

Как указывает издание, микросхемы памяти являются ключевыми компонентами большинства вычислительных устройств, включая смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, медицинское оборудование и даже автомобили.

Кук заявил газете, что Apple готова использовать свои денежные резервы для увеличения поставок микросхем памяти.

Источник: ТАСС