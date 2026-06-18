Прокурор запросил срок для блогера Arzum 9999

В Хазарском районном суде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении тиктокерши Ильдузы Гаджиевой (известной как Аrzum). Она обвиняется в совершении ДТП, повлекшего смерть одного человека и ранение другого, а также в бегстве с места происшествия.

Как сообщает "Qafqazinfo", на сегодняшнем заседании с обвинительной речью выступил прокурор.

Гособвинитель заявил, что изложенные в материалах дела обстоятельства полностью подтвердились в ходе судебного процесса, а вина подсудимой была исчерпывающе доказана.

На этом основании прокурор потребовал признать Арзум виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и в оставлении места ДТП, и приговорить ее к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы. В настоящее время подсудимая находится под подпиской о невыезде. Гособвинитель также ходатайствовал об её аресте прямо в зале суда.

Суд предоставил адвокатам время для подготовки к прениям сторон.

Смертельная авария произошла летом прошлого года в поселке Мардакян. Согласно обвинительному заключению, автомобиль под управлением Арзум врезался в двигавшуюся впереди машину. В результате столкновения пассажир встречного автомобиля — 29-летний Анар Меликов — скончался, а его супруга Санубар Мурадова получила травмы различной степени тяжести.

Главным отягчающим обстоятельством для блогерши стало то, что она скрылась с места аварии. Именно этот факт вызвал наибольшие споры в суде. Сама Арзум утверждала, что покинула место ДТП в состоянии шока, чтобы поехать в больницу. Однако, согласно материалам дела, она ушла из медицинского учреждения спустя всего несколько минут после приезда.

Видеозапись момента ДТП ранее разлетелась по социальным сетям и вызвала резонанс в обществе.

До инцидента Арзум проживала в Германии и приехала в Азербайджан с краткосрочным визитом. В ФРГ у нее остались дети. На время следствия и суда обвиняемой запрещено покидать пределы Азербайджана.

На фото: погибший в ДТП Амал Меликов (1996 года рождения) и его пострадавшая супруга Санубар Мурадова.