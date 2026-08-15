В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на индонезийском острове Суматра.

Как передает 1news.az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился на расстоянии 70 км к юго-востоку от города Перчут (провинция Северная Суматра), где проживает около 311 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 183 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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