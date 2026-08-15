 В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media15:56 - Сегодня
В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Землетрясение магнитудой 7,7 у острова Флорес в Индонезии утром 15 августа унесло жизни не менее 38 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили представители Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Еще около 23 человек пострадали, получив травмы различной степени тяжести.

По последним данным, около 2 тыс. местных жителей были эвакуированы из пострадавших районов.

10:20

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии.

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на спасателей.
Ранее поступала информация о пяти погибших.
Магнитуда произошедшего землетрясения составила 7,7. За первым толчком последовали сильные афтершоки. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 км от побережья из-за угрозы цунами.

По данным газеты Jakarta Globe, на острове повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения.

09:30

Пять человек погибли в результате землетрясения в Индонезии.

Об этом сообщила газета The Straits Times со ссылкой на губернатора провинции Восточная Нуса-Тенггара.

По ее информации, пять человек погибли под завалами обрушившихся домов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вблизи берегов Индонезии. За первым толчком последовали сильные афтершоки. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 км от побережья из-за угрозы цунами.

На острове повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения, передает газета Jakarta Globe.

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