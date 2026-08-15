СМИ: Кофейный аппарат сорвал рейс Тюмень — Баку

Самолет вынужденно сел в Уфе после срабатывания датчика задымления в салоне из-за кофейного аппарата.

Об этом сообщает SHOT.

По его информации, самолет Boeing 737-500, который летел из Тюмени в Баку, подал сигнал срочности (Pan-Pan) через несколько минут после вылета из аэропорта Рощино.

Как пишет канал, в этот момент бортпроводники начали готовить кофе на кухне в задней части самолета. Предварительно, причиной стал запах от предохранителя кофейного аппарата.

Изначально борт должен был экстренно сесть в Челябинске, но пилоты не смогли это сделать.

В итоге Boeing совершил посадку в Уфе. Спустя некоторое время он продолжил полет.