Глава Группы ИБР призвал страны следовать примеру Азербайджана

Азербайджан показал твердую готовность следовать курсу на активную модернизацию.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммед Аль-Джассер в рамках ежегодных заседаний Группы ИБР, проходящих в Баку.

"Архитектура перехода к жизнеспособной модели интеграции, направленной на внутреннее и внешнее развитие, уже сформирована. Нам необходимо восстановить уверенность в собственных силах и возможностях. Мы должны предложить лучшие инструменты из имеющегося арсенала, чтобы каждый имел возможность ими воспользоваться. Кроме того, мы обязаны верить в себя. Я подразумеваю, что не стоит опасаться браться за крупномасштабные проекты. Полагаю, что Азербайджан уже подтвердил свою решимость двигаться именно по этому пути. Рассчитываю, что и другие страны последуют данному примеру", - подчеркнул глава группы.